«Украина сегодня» была вчера: Коломойский закрывает англоязычный телеканал

Киев, 27 декабря. Под занавес года медиагруппа украинского олигарха Игоря Коломойского «1+1 медиа» объявила о закрытии своего англоязычного телеканала Ukraine Today, осуществлявшего вещание на английском языке. Как деликатно отмечает гендиректор «1+1 медиа» Александр Ткаченко, «государство взяло на себя эту функцию».

По словам гендиректора телеканала, с учетом экономической ситуации в Украине просто нет массовой англоязычной аудитории, поэтому канал имел исключительно «социальный характер» — то есть выполнял функции пропаганды. При этом государство, которое, по словам Ткаченко, «демонстрирует нулевую заинтересованность в его существовании», не давало и не даст денег на работу телеканала.