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Замглавы МИД РФ заявил о важной роли генерала Хафтара в Ливии
Политика

Замглавы МИД РФ заявил о важной роли генерала Хафтара в Ливии

Вчера 5:39
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Замглавы МИД РФ заявил о важной роли генерала Хафтара в Ливии

Москва, 27 декабря. Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар должен быть представлен в руководстве Ливии. Об этом изданию Bloomberg заявил заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов.

Гатилов отметил, что Халифа Хафтар ведет активную борьбу с участниками террористической организации ИГИЛ (Запрещена в РФ). Кроме того, командующий Ливийской национальной армией выступает союзником заседающего в городе Тобрук парламента и помогает восстановить контроль правительства над объектами нефтяной промышленности.

«Безусловно, Хафтар является ведущей политической и военной фигурой», — отметил Геннадий Гатилов.

Также заместитель главы МИД России отметил, что политика спецпосланника ООН в стране Мартина Коблера, поддерживающего выступающее против Хафтара правительство Национального согласия в Триполи, говорит о препятствиях на пути урегулирования политического кризиса в Ливии.

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Алексей Громов
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