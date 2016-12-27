Замглавы МИД РФ заявил о важной роли генерала Хафтара в Ливии

Москва, 27 декабря. Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар должен быть представлен в руководстве Ливии. Об этом изданию Bloomberg заявил заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов.

Гатилов отметил, что Халифа Хафтар ведет активную борьбу с участниками террористической организации ИГИЛ (Запрещена в РФ). Кроме того, командующий Ливийской национальной армией выступает союзником заседающего в городе Тобрук парламента и помогает восстановить контроль правительства над объектами нефтяной промышленности.

«Безусловно, Хафтар является ведущей политической и военной фигурой», — отметил Геннадий Гатилов.

Также заместитель главы МИД России отметил, что политика спецпосланника ООН в стране Мартина Коблера, поддерживающего выступающее против Хафтара правительство Национального согласия в Триполи, говорит о препятствиях на пути урегулирования политического кризиса в Ливии.