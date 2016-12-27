Минюст РФ выступил против создания базы ВИЧ-инфицированных

Москва, 27 декабря. В российском министерстве юстиции раскритиковали идею министерства здравоохранения ввести в стране принудительный учет ВИЧ-инфицированных, и мер ответственности за уклонение от этого.

«Анализ показал, что идея о введении обязанности ВИЧ-инфицированных вставать на учет, а также об установлении административной ответственности за уклонение не поддержана в целом», — цитирует выдержки из подготовленного в Минюсте доклада газета «Коммерсант».

Сообщается, что идея не нашла понимания в Роспотребнадзоре, где посчитали, что меры принудительного характера не будут способствовать выстраиванию доверительных отношений между пациентами и медицинскими учреждениями.

В Российской правовой академии пошли еще дальше, спрогнозировав, что создание базы данных ВИЧ-инфицированных будет способствовать дальнейшему распространению заболевания.

Напомним, что идею о создании единой «ВИЧ-базы» выдвинули в Минздраве в сентябре 2016 года после сообщений о тяжелом состоянии дел в Екатеринбурге, где ВИЧ-инфекцией заражен каждый 50-й житель.

