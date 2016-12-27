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В МЧС появится уникальный робот, который умеет «видеть» радиацию 
Общество

В МЧС появится уникальный робот, который умеет «видеть» радиацию 

Вчера 5:33
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В МЧС появится уникальный робот, который умеет «видеть» радиацию 

Москва, 27 декабря. Российский Центр по проведению специальных операций особого риска МЧС получил специальный роботехнический комплекс, который сможет полностью заменить человека, если вдруг на атомной станции или химическом заводе произойдет авария. Об этом пишут «Известия».

Сообщается, что эта разработка – дело рук сотрудников российского центрального научно-исследовательского института роботехники. Робот способен поднимать различные грузы, вес которых составляет до 10 килограмм. Кроме того у него имеются приборы видеонаблюдения, которые называются – телегаммавизор, с помощью которых можно прямо на экране увидеть, где есть радиация. 

Это уникальное изобретение полностью автономно и у него есть дополнительная катушка, с помощью которой он может управляться даже при полностью разряженных аккумуляторах.
 

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Ксения Бекетова
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