Житель Хабаровска незаконно вывез в Латвию более миллиарда рублей

Хабаровск, 27 декабря. Таможня Хабаровская возбудила уголовное дело в связи с незаконным выводом за границу огромной суммы денег.

Под видом коммерческой деятельности хабаровчанин осуществил 101 денежный перевод в Латвию, выведя за границу в общей сложности около 21 миллиона 380 тысяч долларов — порядка 1,2 млрд рублей. При этом российская компания, переводившая деньги, не осуществляла никакой внешнеэкономической деятельности. Деньги были переведены в течение 5 месяцев.

В настоящее время обстоятельства вывода крупных сумм за границу РФ расследуются, виновному грозит до 10 лет лишения свободы и крупный штраф.