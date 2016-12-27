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США по итогам 2015 года сохранили лидерство в мире по продажам оружия
Весь мир

США по итогам 2015 года сохранили лидерство в мире по продажам оружия

Вчера 5:25
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США по итогам 2015 года сохранили лидерство в мире по продажам оружия

Вашингтон, 27 декабря. Заключив контракты на поставки оружия на общую сумму в 40 миллиардов долларов, Соединенные Штаты Америки в 2015 году сохранили за собой лидерство на планете в списке государств-экспортеров продукции военного назначения.

Цифры и статистические данные приводит газета The New York Times, опираясь в статье на доклад, подготовленный в недрах Исследовательской службы американского Конгресса.

Уточняется, что главными импортерами оружия в мире являются страны Ближнего Востока. Так, сообщается, что только Катар потратил на эти цели порядка 17 миллиардов долларов, Египет — 12 млрд, Саудовская Аравия — 8 млрд.

Также, согласно данным доклада, на втором месте ТОПа поставщиков оружия — Франция, далее идут — Россия и Китай. Кроме того, американские аналитики отмечают, что поставки оружия падают: по сравнению с 2014 годом на 10%.

Еще раз напомним, что все приведенные цифры и выкладки касаются 2015 года. Данные по итогам уходящего 2016-го, судя по всему, появятся ориентировочно через год — в следующем декабре.

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Алексей Громов
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