Хакер-подросток получил доступ к информации российского визового центра в США

Вашингтон, 27 декабря. Семнадцатилетний хакер заявил о проникновении в базу данных российского визового центра в США и получении доступа к персональным данным подавших заявление на получение российской визы американцев.

Хакер, представившийся псевдонимом «Капасткий» обратился к сетевому изданию Buzzfeed и сообщил, что получил доступ к данным подавших на получение российской визы американцев. В качестве доказательства хакер приложил к письму изображение экрана своего компьютера, на котором видны фамилии, телефонные номера и адреса электронной почты десятков людей. Пять обнаруженных на изображении жертв хакера подтвердили Buzzfeed что действительно обращались в визовый центр России в США.

«Капасткий» сообщил изданию, что ему 17 лет. По словам юного хакера, он получил доступ к базе данных без злого умысла.

По сообщению ТАСС, в российском посольстве в США в данный момент проводится проверка сообщения. Также в диппредставительстве отметили, что сайт визового центра зарегистрирован в США, обслуживается американской компанией и работает по местным законам.