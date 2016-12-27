Ограбление по-американски: преступники похитили соболиные шубы на $1 млн

Нью-Йорк, 27 декабря. В минувшую субботу рано утром в Нью-Йорке было совершено ограбление мехового салона. Добычей преступников стали соболиные шубы на общую сумму более 1 млн долларов. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал менеджер магазина «Деннис Бассо» Ахиллес Георгадис, инцидент произошел рано утром в минувшую субботу. Трое преступников проникли в помещение, разбив витрину кирпичом.

По словам мужчины, грабители сразу направились в отдел, где хранятся самые дорогостоящие товары. То есть они точно знали, куда идти. При этом Георгадис отметил, что некоторые шубы в их салоне стоят порядка 100 тысяч долларов и добавил, что изделия шьют в Нью-Йорке из меха российских соболей.

Сообщается, что сотрудники полиции США прибыли на место преступления слишком поздно, чтобы поймать преступником с поличным.

Менеджер мехового салона рассказал, что когда он приехал на место, входная дверь уже была взломана. Сотрудники полиции в этот момент уже находились в магазине, на полу везде валялись вешалки от украденных шуб.

В настоящее время стражи порядка занимаются поисками преступников.