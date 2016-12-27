Трамп уверен, что его избрание уже способствует росту экономики

Вашингтон, 27 декабря. Только один лишь факт победы республиканца на президентских выборах США уже поспособствовал тому, что экономика выросла на 10%. Об этом в своем Twitter написал сам Трамп, правда, не уточнив, какая именно экономика пошла в рост.

«До моей победы мир был хмурым, не было никакой надежды», — именно такими мыслями поделился избранный президент Соединенных Штатов Америки со своими подписчиками. Однако все поменялось, — продолжает республиканец: «сейчас рынок растет почти на 10%, а траты на Рождество составили более триллиона долларов».

The world was gloomy before I won - there was no hope. Now the market is up nearly 10% and Christmas spending is over a trillion dollars! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2016

При этом, Трамп, скорее всего — пока, не стал распространяться прогнозами, что может быть с экономикой после 20 января 2017 года — даты инаугурации избранного президента США.