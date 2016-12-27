Вулкану Эбеко на Курилах присвоили оранжевый код авиационной опасности

Южно-Сахалинск, 27 декабря. Расположенный в северной части курильского острова Парамушир вулкан Эбеко выбросил в небо двухкилометровое облако пепла. Об этом сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения.

Вулкан находится в северной части хребта Вернадского всего в семи к северо-западу от города Северо-Курильск. Однако пока об опасности для местных жителей не сообщается. Тем не мене, по данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения вулкану Эбеко присвоен высокий «оранжевый» код авиационной опасности. Это значит, что он в любое время может произвести выбросы, которые будут представлять угрозу для самолетов.