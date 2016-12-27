Власти Москвы выплатят по миллиону рублей семьям погибших в крушении Ту-154 москвичей

Москва, 27 декабря. Правительство столицы выплатит семьям погибших при крушении самолета Ту-154 Минобороны России москвичей по миллиону рублей. Об этом сообщает издание «Газета.ru».

«Семьям погибших москвичей город выплатит по 1 млн рублей. Кроме того, им будут положены и федеральные выплаты», — цитирует слова представителя московской мэрии издание.

Напомним, ранее сообщалось о том, что семьям всех погибших в крушении Ту-154 Минобороны России выплатит по 5,8 млн рублей в качестве компенсации. Также по миллиону дополнительно должны получить близкие 64-х погибших в авиакатастрофе артистов ансамбля имени Александрова.