Си Цзиньпин обозначил позицию Китая по роли ООН в мире

Пекин, 27 декабря. Большое количество глобальных вызовов, возникающих на планете, несомненно, требуют повышения качества глобального управления, тем самым увеличивая значимость функционирования ООН. Об этом в телефонном разговоре с Пан Ги Муном заявил китайский лидер.

«В настоящее время каждая страна мира стоит перед множеством новых вызовов, что требует укрепления и повышения эффективности глобального управления, увеличивает значимость ООН», — цитирует слова Си Цзиньпина ТАСС.

Кроме того, общаясь по телефону с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций, председатель КНР не преминул отметить, что Пан Ги Мун, возглавляя ООН, внес неоценимый вклад в развитие сотрудничества организации с Китаем.

