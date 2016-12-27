Ученые узнали о влиянии новогодних праздников на человеческий мозг

Лондон, 27 декабря. Группа британских ученых провела множество различных исследований, чтобы понять, какое влияние на мозг человека оказывают новогодние праздники. Об этом сообщают местные СМИ.

По результатам своих работ они выяснили, что человеческий мозг по-особенному воспринимает конец декабря и все новогодние праздники. Вся эта предновогодняя суета и предвкушение праздника влияет на психику людей.

Ученые заявили, что в те моменты, когда человек занимается подготовкой к Новому году, украшает свое жилье, покупает подарки друзьям и родственникам, продумывает новогоднее меню у него происходит выброс гормонов счастья – дофамина и серотонина.

Исследователи также выяснили, что у многих людей за долгие годы празднования формируется целая нейронная сеть Рождества. Она активизируется в те моменты, когда человек видит символику Нового года и атрибутов, которые характерны этому празднику.



Помимо этого в предвкушении новогодних праздников у людей активнее работают сенсомоторная кора, премоторная и первичная двигательная кора, а также теменные доли.



Кроме того, происходит выброс адреналина, поскольку подготовка к праздникам это также стресс. В итоге снижается память и способность к мультизадачности.



