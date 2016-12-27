Сирия новости 27 декабря 2016 7.00: ВКС РФ выгоняет террористов с северо-запада провинции Алеппо, САА теснит боевиков под Дамаском.

Сирия, 27 декабря. ВКС РФ выгоняет террористов с северо-запада провинции Алеппо, САА теснит боевиков под Дамаском. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Группировка «Ахрар Аш-Шам» освободила 14 солдат САА в обмен на Шейха Хасана Савфаана, 12 лет находившегося в заключении в городе Сайедная.

САА продолжает наступление в Вади Барада на позиции боевиков. Правительственным силам во главе с элитной 4-й механизированной дивизией САР удалось освободить более 2 км территории вокруг Вади Барада.

Важно отметить, что боевики группировок «Харакат Ахрар Аш-Шам» и «Джабхат Фатех Аль-Шам»*** не приняли предложение оставить Вади Барада и переместиться в Идлиб без боя. Подразделения правительственных войск приступили к выполнению силового сценария по освобождению от боевиков территории, прилегающей к Вади Барада. Наступление на группировки боевиков ужесточилось после того, как террористы осуществили диверсию на системе водоснабжения в Дамаске.

Провинция Алеппо

В Алеппо приступил к выполнению обязанностей батальон российской военной полиции. Российские саперы продолжают заниматься разминированием освобожденных районов восточного Алеппо.

САА обнаружила в восточном Алеппо 2 крупных склада с оружием и боеприпасами, помеченными как «Подарок из Катара». Предполагается, что они принадлежали боевикам группировки «Джабхат Фатах аль-Шам»***.

ВКС РФ и САА активно осуществляют ракетные и артиллерийские удары по позициям боевиков согласно точной корректировке по разведданным на северо-западе Алеппо. Вытесняемые с северо-запада террористические группировки, в частности, боевики террористической группировки «Джабхат Фатах аль-Шам»***, стремятся укрепить и консолидировать свои силы на юге Алеппо. Разрозненные группы боевиков направляются на юго-запад провинции Алеппо, в сельские районы, где пытаются сосредоточиться и укрепить свои позиции.

В региональных СМИ начинает распространяться информация о действиях турецкой армии, которая, как утверждается, совершает военные преступления в районе города Аль-Баба. Как утверждают СМИ, указывающие своей штаб-квартирой Оман, турецкая армия, якобы, использует бомбы с хлором во время артиллерийского обстрела Аль-Бабы. При этом данные СМИ ссылаются только на «надежные источники информации», не публикуя даже фотографий в качестве иллюстраций к подобным сообщениям.

По неподтвержденным данным, отряды народной самообороны перемещаются из района Шейх Максуд на севере Алеппо на северо-запад провинции, в Африн.

Провинция Хомс

САА отбила несколько атак ИГИЛ* в районе авиабазы Т-4. ИГИЛ* предприняло очередную попытку массированной атаки на стратегически важный военный аэродром Т-4 на западе Пальмиры. В понедельник атака длилась четыре часа беспрерывно, однако террористы успеха не имели.

Несмотря на все усилия, сокрушить силы САР, удерживающие стратегические плацдармы для дальнейших операций по освобождению провинции от террористов, ИГИЛ* не удалось. Сообщается, что теперь САА готовит удар по позициям террористов.

Провинция Идлиб

Боевики «Джебхат Фатех аш-Шам» арестовали нескольких боевиков из группировки «Сакур аль-Джабал», когда те намеревались вернуться в свои дома в Идлибе. Причины этих арестов неясны.

В то же время в социальных сетях распространяется информации о том, что САА, якобы, готовит наступательную операцию на города Фуа и Кефрайя в провинции Идлиб — те самые населенные пункты, в которых боевики долго удерживали пленных, подлежащих освобождению одновременно с эвакуацией боевиков из Алеппо.

Провинция Ракка

Идут ожесточенные бои с террористами на территории деревни Джаабар. SDF уничтожили 2 заминированных автомобиля ИГ.

Провинция Хасака

Турецкие пограничники открыли огонь по группе сирийцев на северо-востоке провинции, 3 человека погибли.

На северо-востоке провинции Хасака, как утверждает САНА, турецкие пограничники открыли огонь по группе молодых людей, пытавшихся перейти границу. В результате, как сообщается, погибли, по меньшей мере, 3 человека. Со ссылкой на свои источники, САНА сообщает также, что тела погибших были доставлены в одну из больниц города Ад-Дербасия. Сана отмечает, что «турецкие пограничники открывают огонь по любому движущемуся объекту под предлогом предотвращения проникновения в страну».

Отметим, эту информацию САНА распространяет, в том числе, и на русском языке.

Ирак

В социальных сетях активно распространяется информацию о том, что в боях за Мосул, якобы, будут участвовать 5000 американских солдат.

Продолжаются бои с террористами ИГ* за район аль-Кудс. Иракские силы безопасности и ИГ* вступили в бой в районе Аль-Кудс города Мосул. Террористы пытаются использовать этот район в качестве плацдарма для контратак против ИСБ в восточной части Мосула.

В результате спецоперации иракскими войсками были уничтожены 3 заминированных автомобиля и 10 террористов на западе Мосула в провинции Ниневия. Подразделения Федеральной полиции страны также отразили наступление террористов ИГ* в южной части провинции Ниневия.