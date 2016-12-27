Дело «приморских партизан» снова вернут в Приморский краевой суд

Владивосток, 27 декабря. Материалы дела «приморских партизан» вернуться на повторное рассмотрение в нижестоящую инстанцию после отмены оправдательного приговора Верховным судом России.

Материалы вернутся в Приморский краевой суд после новогодних праздников, сообщает агентство «РИА Новости». На новое рассмотрение дело банды «приморских партизан» вернется после отмены Верховным судом оправдательного приговора нижестоящей инстанции.

Напомним, пятерых обвиняемых в убийствах и грабежах молодых людей в июле текущего года оправдала коллегия присяжных. В результате, двое «приморских партизан» Алексей Никитин и Вадим Ковтун были освобождены в зале суда. Три других фигуранта дела Александр Ковтун, Владимир Илютиков и Максим Кириллов остались под стражей, поскольку им предстоит отбыть наказание за другие преступления.