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Трамп сравнил ООН с клубом по интересам
Весь мир

Трамп сравнил ООН с клубом по интересам

Вчера 4:16
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Трамп сравнил ООН с клубом по интересам

Вашингтон, 27 декабря. Место, где можно собраться, хорошо провести время, поговорить о том, о сем: Дональд Трамп в характерной для себя публично-хулиганистой манере сравнил ООН с клубом, где люди отлично проводят время.

Об этом избранный президент США поведал своим подписчикам в Twitter, отметив, что его крайне печалит факт того, что международная организация, имеющая огромный потенциал, не отвечает возложенным на нее чаяниям.

Если дословно: «ООН имеет огромный потенциал, однако сейчас это всего лишь клуб, чтобы люди могли собраться вместе, поговорить и хорошо провести время. Как печально!».

Добавим, что команда Трампа начала готовить речь босса, которую тут произнесет во время инаугурации 20 января 2017 года. Ожидается, что новый президент США, прежде всего, будет говорить о стоящих перед страной проблемах.
 

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Алексей Громов
#дональд трамп #сша
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