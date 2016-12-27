Московский стрелок еще не задержан, ранены уже пятеро

Москва, 27 декабря. В эти минуты сотрудники правоохранительных органов российской столицы продолжают вести операцию по задержанию злоумышленника, который ранее устроил стрельбу из охотничьего ружья на западе города. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве и Московской области.

В ведомстве рассказали, что преступник до сих пор не задержан. Кроме того сообщается, что уже пять человек, среди которых трое стражей порядка, получили ранения в результате стрельбы на Ельнинской улице.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали злоумышленника в доме №22 на Ельнинской улице. Стрелок оказал сопротивление и ранил из ружья троих полицейских. После этого он укрылся в одной из квартир.

Как в свою очередь рассказали представители коммунальных службы, в результате инцидента ранения получили двое их работников, которые прибыли по вызову в дом №22 на Ельнинской улице для того, что взломать дверь.

По информации полиции, преступник укрылся в квартире на 7 этаже 9-этажного дома. На место ЧП для его задержания вызваны дополнительные наряды полиции и Росгвардия.

Эвакуация жильцов из указанного дома не проводилась, до ближайших жилых домов 100-150 метров. Стражи порядка оцепили место ЧП и огородили проезд к дому. Сейчас на Ельнинской улице движение частично перекрыто.

На месте происшествия дежурят несколько бригад скорой помощи, аварийная служба Мосгаз и спасатели.

