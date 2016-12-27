Суд Анкары запретил СМИ писать о расследовании убийства Карлова

Москва, 27 декабря. Суд Анкары запретил СМИ освещать ход расследования убийства российского посла в Турции Андрея Карлова.

Турецкое агентство Anadolu со ссылкой на источник в суде сообщило, что с требованием запретить средствам массовой информации публиковать информацию об убийстве Андрея Карлова обратилось бюро уголовных расследований при прокуратуре Анкары. Также сообщается о запрете СМИ публиковать снимки, сделанные во время нападения на российского дипломата.

Напомним, посол России в Турции Андрей Карлов был смертельно ранен 19 декабря в Галерее современного искусства в Анкаре. В галерее Карлов присутствовал на открытии выставки «Россия глазами турок».