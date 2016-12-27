Ученые научились определять талант человека по цвету глаз

Нью-Йорк, 27 декабря. Группа американских ученых из Луисвиллского университета провела множество различных исследований и пришла к выводу, что, оказывается, по цвету глаз можно узнать, какими талантами обладает человек. Об этом сообщают местные СМИ.

Результаты экспериментов удивили специалистов – оказывается, люди с глазами василькового цвета обладают множество различных талантов. А вот обладатели голубых глаз являются самыми успешными, поскольку они легко всему обучаются и запросто могут преуспеть в абсолютно любой сфере деятельности, даже, причем в самой нелегкой.

Но вот, как выяснили ученые, меньше всего повезло кареглазым людям. Таланты у них есть, но они, к сожалению не всегда реализуются. Поэтому люди с такими глазами чаще других сожалеют о том, что они могли, но так и не достигли в жизни.

