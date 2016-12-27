Похищенные СБУ российские военнослужащие попросили помощи в замене адвокатов

Москва, 27 декабря. Похищенные с территории Крыма российские военные Максим Одинцов и Александр Баранов считают своих защитников не эффективными и просят заменить адвокатов, сообщила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Оба они просили заменить адвокатов, поскольку считают, что защита осуществляется не так эффективно, как они бы хотели», — цитирует слова Москальковой «РИА Новости».

По словам уполномоченной по правам человека, оба военнослужащих в апреле 2014 года отказались от гражданства Украины. Однако Киев не издал соответствующий указ и до сих пор считает Баранова и Одинцова украинскими гражданами. Именно эта правовая коллизия и станет предметом дальнейшего рассмотрения.