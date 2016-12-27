FAN-TV Лента новостей
Опасный преступник ранил троих полицейских в Москве
Происшествия

Опасный преступник ранил троих полицейских в Москве

Вчера 3:43
138

Опасный преступник ранил троих полицейских в Москве

Москва, 27 декабря. В настоящее время на западе российской столицы сотрудники правоохранительных органов проводят операцию по захвату опасного преступника, который из охотничьего ружья расстрелял людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве и Московской области.

В правоохранительном ведомстве рассказали, что при задержании злоумышленник, который подозревается в грабеже, оказал сопротивление и ранил троих стражей порядка, которым сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь. Также сообщается, что стрелок укрылся в одном из жилых домов, расположенных на Ельнинской улице. 

Полиция оцепила место происшествия. Сейчас там проводится операция по задержанию преступника. 
 

комментарии
Ксения Бекетова
Новости партнеров
Эксклюзив

Новости Новороссии: обстрелы ДНР усилились в пять раз, танки ВСУ вблизи ЛНР, Ясиноватая под огнем минометов

Сегодня 17:05
95

Что думают израильтяне о России, Украине, США и ООН после резолюции Совбеза ООН

Сегодня 16:58
301

СБ ООН пытаются обмануть: Мураховский о химическом оружии и санкциях против Сирии

Сегодня 16:56
84

Какие ваши доказательства: зачем Запад раздувает сенсацию из слов главы РУСАДА о допинге

Сегодня 16:47
90

Сирия новости 28 декабря 2016 16.30: боевики ИГ обезглавили жителя Дамаска, Турция уничтожила 44 террористов в Алеппо

Сегодня 16:30
217
Показать еще
Прямая трансляция

Как спасти разодранную Украину и поддержать Донбасс в 2017 году. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Спасатели обнаружили еще три тела погибших при крушении Ту-154

17:30

Петицию о лишении Рынски гражданства РФ подписали почти 160 тысяч человек

17:29

Немецкая полиция нашла сообщника берлинского террориста

17:24

Первый вертолет Ка-226Т корабельного базирования создали в России

17:23

Суд Киева рассмотрит дело главы ЛНР Плотницкого в январе

17:22

Захарченко: Донбасс ждет, что «Минск» перестанет быть для Киева «шилом в одном месте»

17:18

Минск объяснил свое стремление укрепить отношения с Вашингтоном

17:17

Мутко после скандала с РУСАДА просит чиновников держать ухо востро с западными СМИ

17:14

Йоханссон обошла Эванса в списке самых кассовых актеров

17:12

Пять уголовных дел возбуждено на Урале на производителей суррогатного алкоголя

17:11

Советник Трампа объяснил Маккейну, чем опасны для США плохие отношения с Россией

17:08

Триста кубанцев пополнили воинские части ЮВО

17:06
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Спасатели обнаружили еще три тела погибших при крушении Ту-154
Читать
Закрыть