Опасный преступник ранил троих полицейских в Москве

Москва, 27 декабря. В настоящее время на западе российской столицы сотрудники правоохранительных органов проводят операцию по захвату опасного преступника, который из охотничьего ружья расстрелял людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве и Московской области.

В правоохранительном ведомстве рассказали, что при задержании злоумышленник, который подозревается в грабеже, оказал сопротивление и ранил троих стражей порядка, которым сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь. Также сообщается, что стрелок укрылся в одном из жилых домов, расположенных на Ельнинской улице.

Полиция оцепила место происшествия. Сейчас там проводится операция по задержанию преступника.

