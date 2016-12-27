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Пушков: Избрания Трампа не решит всех спорных вопросов между Россией и США
Политика

Пушков: Избрания Трампа не решит всех спорных вопросов между Россией и США

Вчера 3:29
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Пушков: Избрания Трампа не решит всех спорных вопросов между Россией и США

Москва, 27 декабря. Избранный президент США Дональд Трамп не обязательно будет разделять точку зрения России на все вопросы. Об этом в своем Twitter предупредил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Пушков написал, что избрание Трампа президентом не решит всех спорных вопросов между Россией и США. Однако у обеих стран появится возможность выйти из состояния сплошного конфликта времен президентства Барака Обамы.

«Нельзя ожидать, что Трамп будет близок к России по всем ключевым вопросам. Но с Обамой был сплошной конфликт. И от этого уйти можно и нужно», — написал в своем Twitter Алексей Пушков.

Напомним, инаугурация избранного президента США Дональда Трампа назначена на 20 января 2017 года. Сегодня стало известно, о чем может говорить политик на церемонии вступления в должность.

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