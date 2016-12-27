FAN-TV Лента новостей
В Москве неизвестный расстрелял четверых человек, в том числе — двоих полицейских
Происшествия

В Москве неизвестный расстрелял четверых человек, в том числе — двоих полицейских

Вчера 3:27
197

В Москве неизвестный расстрелял четверых человек, в том числе — двоих полицейских

Москва, 27 декабря. Инцидент со стрельбой произошел в ночь на вторник на западе российской столицы. Там, на Ельнинской улице, во дворе одного из жилых домов неизвестный мужчина  открыл стрельбу по людям из охотничьего ружья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве и Московской области.

В ведомстве рассказали, что в результате стрельбы были ранены двое молодых мужчин в возрасте 22 и 26 лет. Прибывшие на место происшествия стражи порядка задержали стрелка, однако он успел ранить и их. 

В настоящее время все пострадавшие доставлены в одну из городских больниц. На месте ЧП сейчас работают следователи, которые опрашивают свидетелей и выясняют все обстоятельства произошедшего.
 

комментарии
Ксения Бекетова
Новости партнеров
Эксклюзив

Новости Новороссии: обстрелы ДНР усилились в пять раз, танки ВСУ вблизи ЛНР, Ясиноватая под огнем минометов

Сегодня 17:05
95

Что думают израильтяне о России, Украине, США и ООН после резолюции Совбеза ООН

Сегодня 16:58
301

СБ ООН пытаются обмануть: Мураховский о химическом оружии и санкциях против Сирии

Сегодня 16:56
84

Какие ваши доказательства: зачем Запад раздувает сенсацию из слов главы РУСАДА о допинге

Сегодня 16:47
90

Сирия новости 28 декабря 2016 16.30: боевики ИГ обезглавили жителя Дамаска, Турция уничтожила 44 террористов в Алеппо

Сегодня 16:30
217
Показать еще
Прямая трансляция

Как спасти разодранную Украину и поддержать Донбасс в 2017 году. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Спасатели обнаружили еще три тела погибших при крушении Ту-154

17:30

Петицию о лишении Рынски гражданства РФ подписали почти 160 тысяч человек

17:29

Немецкая полиция нашла сообщника берлинского террориста

17:24

Первый вертолет Ка-226Т корабельного базирования создали в России

17:23

Суд Киева рассмотрит дело главы ЛНР Плотницкого в январе

17:22

Захарченко: Донбасс ждет, что «Минск» перестанет быть для Киева «шилом в одном месте»

17:18

Минск объяснил свое стремление укрепить отношения с Вашингтоном

17:17

Мутко после скандала с РУСАДА просит чиновников держать ухо востро с западными СМИ

17:14

Йоханссон обошла Эванса в списке самых кассовых актеров

17:12

Пять уголовных дел возбуждено на Урале на производителей суррогатного алкоголя

17:11

Советник Трампа объяснил Маккейну, чем опасны для США плохие отношения с Россией

17:08

Триста кубанцев пополнили воинские части ЮВО

17:06
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Спасатели обнаружили еще три тела погибших при крушении Ту-154
Читать
Закрыть