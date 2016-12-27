Москва, 27 декабря. Инцидент со стрельбой произошел в ночь на вторник на западе российской столицы. Там, на Ельнинской улице, во дворе одного из жилых домов неизвестный мужчина открыл стрельбу по людям из охотничьего ружья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве и Московской области.

В ведомстве рассказали, что в результате стрельбы были ранены двое молодых мужчин в возрасте 22 и 26 лет. Прибывшие на место происшествия стражи порядка задержали стрелка, однако он успел ранить и их.

В настоящее время все пострадавшие доставлены в одну из городских больниц. На месте ЧП сейчас работают следователи, которые опрашивают свидетелей и выясняют все обстоятельства произошедшего.

