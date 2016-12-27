Стало известно, о чем будет говорить Трамп на церемонии инаугурации

Вашингтон, 27 декабря. Советники Дональда Трампа приступили к написанию речи для церемонии инаугурации, которая пройдет 20 января 2017 года. Об этом сообщает издание «Политико».

По данным издания, за написание речи отвечает назначенный избранным президентом США Дональдом Трампом старшим политическим советником Стивен Миллер. Именно он во время предвыборной компании писал практически все речи Трампа и выполнял функции «закулисного советника» республиканца.

Ожидается, что на церемонии инаугурации Дональд Трамп будет говорить о стоящих перед США структурных проблемах. Также в своей речи избранный президент может затронуть темы реформы системы образования, усиления контроля на границах, укрепления экономики и вооруженных сил Соединенных Штатов. Кроме того, в список тем, которые может затронуть Дональд Трамп на своей инаугурации могут войти проблемы развития инфраструктуры и вывода за рубеж рабочих мест.