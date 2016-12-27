Полтавченко пообещал наказать всех, кто «нагрел руки» на строительстве «Зенит-Арены»

Санкт-Петербург, 27 декабря. Губернатор Санкт-Петербурга пообещал, что накажет каждого, кто «нагрел руки» при строительстве стадиона «Зенит-Арена». Об этом он заявил, выступая перед журналистами.

В своем выступлении Полтавченко заявил, что любой, кто путает личное с общественным и пытается незаконно заработать при строительстве петербургского стадиона, будет привлечен к ответственности, в том числе – и уголовной.

«Если вскрываем какие-то факты хищения и злоупотребления, то мы сами передаем в правоохранительные органы эту информацию для принятия соответствующих решений», – заявил Полтавченко.

Также он подчеркнул, что городские власти пристально следят за всем, что происходит на строящемся объекте. Он выразил надежду, что никаких крупных нарушений больше не произойдет и стадион будет радовать город уже в ближайшее время.