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Донбасс: махинациями со списками Киев заблокировал обмен пленными
Новороссия

Донбасс: махинациями со списками Киев заблокировал обмен пленными

Вчера 2:57
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Донбасс: махинациями со списками Киев заблокировал обмен пленными

Донецк, 27 декабря. Киев блокирует процесс обмена пленными и до 1 января 2017 года прорыва в вопросе не будет. Об этом со ссылкой на руководство Луганской и Донецкой народных республик сообщает газета «Известия».

В ДНР и ЛНР прокомментировали слова советника главы службы безопасности Украины Юрия Тандита, который заявил, что официальный Киев надеется на возобновление процесса обмена пленными. В руководстве республик отметили, что именно украинская сторона блокирует обмен пленными, лишь создавая видимость бурной деятельности.

«Сейчас они не предоставляют необходимые списки, не согласовывают никакие действия, а лишь имитируют бурную деятельность, в том числе такими заявлениями», — цитирует слова заместителя председателя Народного совета ЛНР Владислава Дейнего издание.

Между тем, депутат Народного совета ДНР Мирослав Руденко заявил, что в представленных украинской стороной предварительных списках присутствуют фамилии 40 человек, которые уж были обменены на служащих ВСУ и давно находятся на свободе. По словам Руденко, таким образом Киев пытается получить политические дивиденды от «игры с пленными», тогда как народные республики давно готовы произвести оговоренный минскими соглашениями обмен пленными по формуле «все на всех».

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Алексей Громов
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