Полтавченко назвал «смешной темой» слухи о возможной отставке

Санкт-Петербург, 27 декабря. Губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко в понедельник опроверг появившуюся ранее в ряде СМИ информацию о своей отставке. Эти слухи он назвал «смешной темой».

Напомним, что ранее в ряде российских СМИ появилась информация о том, что в правительстве рассматривают вопрос о смене губернатора Санкт-Петербурга. Сообщалось, что Георгий Полтавченко может уйти в отставку сразу после выборов в Госдуму, которые должны состояться в сентябре, и занять новую высокую должность.

Данную информацию политик опроверг, заявив при этом, что собирается проработать в должности губернатора Северной столицы как можно дольше. Однако известно, что слухи о его отставке в СМИ появляются довольно часто.

«Тема для меня смешная. Лично мне это работать не мешает, но наш коллектив в Смольном большой. Поэтому я был вынужден об этом сказать публично. После чего разговоры поутихли, и те, кто их вел, начали работать, к чему я и призывал», — заявил градоначальник.

