Приобретение «Зенитом» третьего вратаря смутило аналитиков

Санкт-Петербург, 27 декабря. Петербургский футбольный клуб «Зенит» подписал контракт с вратарем «Уфы» Андреем Луневым. Новый голкипер должен будет составить конкуренцию Юрию Лодыгину и Михаилу Кержакову, чья игра в этом сезоне часто становилась объектом критики.

Многие спортивные аналитики выразили удивление подобному приобретению. Так, издание «Известия» приводит слова чемпиона СССР 1984 года в составе «Зенита» Сергея Веденеева. По его словам, «Зениту» нет необходимости укреплять вратарскую позицию. Несмотря на ряд недочетов, Лодыгин и Кержаков, в целом, достойно провели сезон, поэтому прямой необходимости в третьем вратаре нет.

25-летний Лунев является одним из главных открытий нынешнего чемпионата России. Веденеев отметил, что последние два матча Лунев отыграл на высоком уровне.