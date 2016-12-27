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Курды намерены взять под контроль крупнейшее водохранилище Сирии Эль-Асад
Новости Сирии

Курды намерены взять под контроль крупнейшее водохранилище Сирии Эль-Асад

Вчера 2:36
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Курды намерены взять под контроль крупнейшее водохранилище Сирии Эль-Асад

Москва, 27 декабря. Состоящие преимущественно из курдов формирования «Сирийских демократических сил» входе наступления на Ракку готовятся взять контроль над сирийским городом Табка и расположенной рядом платиной ГЭС на реке Евфрат. Об этом со ссылкой на представителя партии сирийских курдов «Демократический союз» Абд Салам Али сообщает газета «Известия».

По словам политика, курдские вооруженные формирования СДС наступают на Табку в рамках операции по окружению считающейся столицей «Исламского государства» (организация запрещена в РФ) Ракки. В данный момент боевые действия ведутся в районе расположенного на побережье крупнейшего в Сирии водохранилища Эль-Асад замка Джаабар.

«Бои сейчас разворачиваются к северо-западу от Ракки, которая считается столицей террористов. 25 декабря шли вооруженные столкновения в районе замка Джаабар», — цитирует слова источника издание.

По словам Абд Салам Али, сейчас силы СДС находятся в 45 км от Ракки, после завершения окружения столицы ИГИЛ начнется штурм города. Политик подчеркнул, что риска взрыва платины террористами нет, поскольку в этом случае потоки воды из водохранилища в первую очередь смыли бы саму Ракку.

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Алексей Громов
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