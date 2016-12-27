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Генпрокуратура проведет проверку поста Рынски в Facebook о крушении Ту-154
Общество

Генпрокуратура проведет проверку поста Рынски в Facebook о крушении Ту-154

Сегодня 2:23
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Генпрокуратура проведет проверку поста Рынски в Facebook о крушении Ту-154

Москва, 27 декабря. Генеральная прокуратура РФ в ближайшее время начнет проверку записи журналистки Божены Рынски в Facebook, в которой она выразила радость по поводу гибели журналистов НТВ в результате крушения самолета Ту-154 над Черным морем. Об этом сообщает официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

По его словам, с соответствующим запросом в Генпрокуратуру России обратился член Общественной палаты РФ Артем Кирьянов. Он попросил проверить соответствие высказываний Рынски в адрес погибших в авиакатастрофе журналистов НТВ. Правовая оценка ее записи в Facebook будет дана уже в ближайшее время.

Куренной подчеркнул, что если будут обнаружены признаки нарушения закона, прокуратура незамедлительно примет меры.

 

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Антон Зарубин
#рынска
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