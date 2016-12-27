Стало известно, где встретит Новый год президент России

Москва, 27 декабря. Президент Путин, премьер Медведев, главы обеих палат российского парламента и другие российские политики встретят Новый год в кругу близких у себя дома. Об этом пишет газета «Известия».

Издание опросило самых влиятельных в России политиков, чтобы узнать, где и с кем они планируют встретить новый, 2017 год. Глава государства Владимир Путин по традиции встретит наступающий 2017 год дома в кругу друзей и близких. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, российский лидер нарушил эту традицию лишь однажды, когда в 2013 году отпраздновал праздник с пострадавшими от страшного наводнения жителями Хабаровского края.

Премьер-министр страны Дмитрий Медведев, по данным издания, также встретит 2017 год дома. При этом на столе премьера будут приготовленные из российских рыбы, мяса и овощей блюда. О том, что проведут дома на родине с родными и близкими также сообщили изданию спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Волошин.