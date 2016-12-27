Скончалась знаменитая исследовательница темной материи и галактик

Нью-Йорк, 27 декабря. В американском городе Принстон, что в штате Нью-Джерси, на 89-м году жизни перестало биться сердце известной исследовательницы темной материи и галактик Веры Рубин. О б этом печальном известии в понедельник сообщил сын американского астронома Аллан Рубин.

Сообщается, что Вера Рубин, которая считала себя ученицей и последователем советского, а затем и американского физика-теоретика Георгия Гамова, скончалась в минувшее воскресенье, 25 декабря. Жизнь астронома оборвалась по естественным причинам. Об этом сообщает ТАСС.

Рубин изучала правильность законов вращения галактик и их скоплений. Именно она вместе с коллегами смогла обосновать гипотезу, согласно которой эти законы могут нарушаться из-за воздействия темной материи на галактики, скопления которых являются крупнейшими объектами Вселенной.

