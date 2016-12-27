Дворкович объяснил, почему приватизация «Ростелекома» пройдет без иностранцев

Москва, 27 декабря. Иностранные инвесторы, скорее всего, не будут допущены до приватизации «Ростелекома». Об этом заявил вице-премьер России Аркадий Дворкович.

По его словам, одной из задач «Ростелекома» является обеспечение информационной безопасности России. Поэтому российские власти могут не допустить иностранных инвесторов до приватизации компании.

«Ростелеком» выполняет функции, связанные в том числе с обеспечением безопасности государства в информационной сфере», – приводит слова Дворковича издание «Известия».

Также вице-премьер предположил, что инвестировать в акции «Ростелекома» в перспективе смогут и обычные граждане. В этом жителям России окажут помощь «длинные деньги» пенсионных фондов.