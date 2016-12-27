Правящая партия Германии намерена ужесточить законодательство для беженцев

Берлин, 27 декабря. Власти Германии намерены ужесточить законы против беженцев. Об этом сообщает немецкая пресса.

Сообщается, что правящая партия «Христианско-социальный союз» (ХСС) подготовила законопроект об ужесточении законов в отношении беженцев. Так, проект предлагает предоставить широкие полномочия полиции и спецслужбам, чтобы облегчить им высылку опасных беженцев из страны.

Кроме того, документ предлагает увеличить срок взятия под стражу мигрантов, которых ждет высылка. Другой важной мерой правящая партия считает увеличение численности полиции, а также улучшение ее оснащения, сообщает издание «Известия».

Поводом для подобной инициативы стал теракт в Берлине, произошедший 19 декабря.