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Жизнь в космосе: на МКС будут печатать живые органы
Россия

Жизнь в космосе: на МКС будут печатать живые органы

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Жизнь в космосе: на МКС будут печатать живые органы

Москва, 27 декабря. Специалисты «Роскомоса» собираются провести уникальный эксперимент – они хотят с помощью 3D  принтера создать на Международной космической станции искусственную жизнь. 

В настоящее время ученые уже согласовали его подготовку и проведение, теперь осталось согласовать техническое задание и конструкторскую документацию на научную аппаратуру, которая будет применяться для проведения этого эксперимента. Об этом «Известиям» рассказал директор департамента коммерческих проектов в области пилотируемой космонавтики и исследования космического пространства Объединенной ракетно-космической корпорации Валентин Уваров.

Данная работа «Роскосмоса» получила шифр «Магнитный 3D-биопринтер».

По словам Уварова, сейчас уже разработан проект технического задания для этого эксперимента и получено положительное заключение о технической реализуемости от ПАО «РКК «Энергия». 

Он также отметил, что пока они не сообщают, когда именно будет проведен этот уникальный эксперимент.
 

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Ксения Бекетова
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