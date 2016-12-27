Жизнь в космосе: на МКС будут печатать живые органы

Москва, 27 декабря. Специалисты «Роскомоса» собираются провести уникальный эксперимент – они хотят с помощью 3D принтера создать на Международной космической станции искусственную жизнь.

В настоящее время ученые уже согласовали его подготовку и проведение, теперь осталось согласовать техническое задание и конструкторскую документацию на научную аппаратуру, которая будет применяться для проведения этого эксперимента. Об этом «Известиям» рассказал директор департамента коммерческих проектов в области пилотируемой космонавтики и исследования космического пространства Объединенной ракетно-космической корпорации Валентин Уваров.

Данная работа «Роскосмоса» получила шифр «Магнитный 3D-биопринтер».

По словам Уварова, сейчас уже разработан проект технического задания для этого эксперимента и получено положительное заключение о технической реализуемости от ПАО «РКК «Энергия».

Он также отметил, что пока они не сообщают, когда именно будет проведен этот уникальный эксперимент.

