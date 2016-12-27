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Москалькова посетила похищенных российских военнослужащих на Украине
Украина

Москалькова посетила похищенных российских военнослужащих на Украине

Сегодня 1:39
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Москалькова посетила похищенных российских военнослужащих на Украине

Николаев, 27 декабря. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила двух похищенных российских военнослужащих, удерживаемых в СИЗО украинского города Николаева.

Во время визита ее сопровождала украинский омбудсмен Валерия Лутковская.

Речь идет о двух военнослужащих ВС РФ – Александре Баранове и Максиме Одинцове – которые были похищены на границе России и Украины со стороны Крыма. По словам Москальковой, она встретилась с заключенными и подробно с ними поговорила. Она рассказала, что российские военнослужащие попросили ее помощь им заменить адвоката и помочь с судебной защитой, так как услуги защитника, по их словам, очень дорогие.

Напомним, что, как сообщали «Известия», в это воскресенье Москалькова посещала украинских граждан, находящихся в СИЗО Симферополя,  в том числе - заместителя председателя запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Ахтема Чийгоза.
 

 

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Антон Зарубин
#москалькова
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