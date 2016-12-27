FAN-TV Лента новостей
Власти Турции запретили СМИ писать о ходе расследования убийства Карлова
Весь мир

Власти Турции запретили СМИ писать о ходе расследования убийства Карлова

Сегодня 1:28
57

Власти Турции запретили СМИ писать о ходе расследования убийства Карлова

Анкара, 27 декабря. Власти Турции ввели запрет для СМИ на разглашение информации о ходе расследования убийства российского посла Андрея Карлова. Решение будет действовать до окончания расследования покушения. Также под запрет попали фотографии с места преступления.

Решение было вынесено мировым судом Анкары. Инициатива принятия такого вердикта исходила т бюро уголовных расследований.

Согласно решению суда, СМИ не имеют права называть подозреваемых, а также других лиц, имеющих отношение к инциденту. Также журналистам запрещено публиковать фотографии с места убийства.  

Напомним, что российский посол был убит турецким полицейским Мевлютом Алтынташем 19 декабря во время выступления на фотовыставке. Позже он был ликвидирован отрядом спецназа.


 

комментарии
Антон Зарубин
#карлов
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 26 декабря 2016 22.30: Дамаск страдает от нехватки воды, ИГ атаковало селение курдов в Ираке

Вчера 22:30
308

Новости США: Трампа сравнили с Иисусом, Израиль разгневан на США, Обама поздравил военных

Вчера 22:20
260

Скоро в Арктику: ледокол «Новороссийск» в Петербурге заступил на госслужбу. ФАН-ТВ

Вчера 22:01
208

Сирия сегодня: правда об оппозиции и ИГИЛ, группа «Хмеймим» поддержала семьи жертв крушения Ту-154

Вчера 20:57
426

Сирия новости 26 декабря 2016 19.30: в Алеппо обнаружены изуродованные тела сирийцев, «Хмеймим» скорбит о крушении Ту-154

Вчера 19:30
800
Показать еще
Прямая трансляция

Скоро в Арктику: ледокол «Новороссийск» в Петербурге заступил на госслужбу. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Российские ученые отправили в космос напечатанный наноспутник

1:24

Стали известны подробности визита Маккейна в Эстонию

1:16

Власти Саудовской Аравии задержали 11 человек по подозрению в терроризме

1:07

Настоящая любовь: пес два дня охранял на рельсах раненую подругу в Закарпатье

0:54

Король Саудовской Аравии пожертвует пять миллионов долларов жителям Сирии

0:51

Крушение Ту-154: в Тбилиси разделили скорбь россиян

0:51

Полиция Мытищ задержала женщину, вытолкнувшую своего ребенка из окна 15-го этажа

0:31

Американские аналитики пророчат России успех в 2017 году

0:28

Киссинджер представил Трампу свой план восстановления отношений с Россией

0:16

Командир разбившегося Ту-154, возможно, пытался посадить самолет на воду

23:55

Сирия: в Латакии и Хомсе бои остановлены еще в двух населенных пунктах

23:43

МГБ ЛНР возбудило уголовное дело в отношении блогера-экстремиста

23:38
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Российские ученые отправили в космос напечатанный наноспутник
Читать
Закрыть