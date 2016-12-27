Власти Турции запретили СМИ писать о ходе расследования убийства Карлова

Анкара, 27 декабря. Власти Турции ввели запрет для СМИ на разглашение информации о ходе расследования убийства российского посла Андрея Карлова. Решение будет действовать до окончания расследования покушения. Также под запрет попали фотографии с места преступления.

Решение было вынесено мировым судом Анкары. Инициатива принятия такого вердикта исходила т бюро уголовных расследований.

Согласно решению суда, СМИ не имеют права называть подозреваемых, а также других лиц, имеющих отношение к инциденту. Также журналистам запрещено публиковать фотографии с места убийства.

Напомним, что российский посол был убит турецким полицейским Мевлютом Алтынташем 19 декабря во время выступления на фотовыставке. Позже он был ликвидирован отрядом спецназа.



