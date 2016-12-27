Российские ученые отправили в космос напечатанный наноспутник

Томск, 27 декабря. Группе ученых из Томска удалось создать и отправить в космос собственный наноспутник «Томск-ТПУ-120», который был напечатан при помощи 3-D принтера. Таким образом исследователи решили испробовать в действии эту технологию.

По мнению специалистов, именно с помощью этой новейшей технологии будет легче заселять другие планеты. Планируется, что специальные принтеры будут создавать из подручных материалов все необходимое для жизни, в том числе корпуса космических станций. В настоящее время над этим работают ученые со всего мира, в том числе российские.

Исследователи отметили, что подобные аппараты в космос еще не запускались, так что томский спутник станет первопроходцем.

