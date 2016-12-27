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Стали известны подробности визита Маккейна в Эстонию
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Стали известны подробности визита Маккейна в Эстонию

Сегодня 1:16
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Стали известны подробности визита Маккейна в Эстонию

Таллин, 27 декабря. Американский сенатор Джон Маккейн во главе делегации от Сената прибудет  в этот вторник в Эстонию, чтобы обсудить с местными властями вопросы региональной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Таллине.

Кроме Маккейна в Эстонию также прибудут сенаторы Линдси Грэм и Эми Клобучар. Они проведут встречу с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, а также премьер-министром страны Юри Ратасом.

Центральной темой встречи, как ожидается, станет безопасность региона, а также отношения между Таллином и Вашингтоном.

Кроме того, глава вооруженных сил Эстонии Рихо Террас намерен во время визита американской делегации вручить Маккейну крест за заслуги Сил обороны.

 

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Антон Зарубин
#маккейн
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