Крушение Ту-154: безжалостность татарстанского «Яблока» проверит прокурор

Казань, 27 декабря. Прокурор Татарстана поручил проверить на предмет разжигания розни и публичного унижения человеческого достоинства по мотиву принадлежности к определённой социальной группе публикацию в социальных сетях лидера татарстанского «Яблока» о крушении Ту-154.

Руслан Зинатуллин, лидер партии «Яблоко» в Татарстане, напомним, не просто не испытал ни потрясения, ни скорби, ни естественного человеческого сострадания к погибшим в потерпевшем крушение Ту-154. Зинатуллин не сумел удержать свою бесчеловечность при себе и, очевидно, «по идейным мотивам», заявил в социальных сетях об отсутствии жалости к погибшим в авиакатастрофе журналистам.

До настоящего времени товарищи по партии «Яблоко» никак не прокомментировали идеологические проявления одного из своих лидеров. Правда, как уточняет Интерфакс, эта запись уже недоступна на странице Зинатуллина.

Тем не менее, прокурорская проверка началась.