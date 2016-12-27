Власти Саудовской Аравии задержали 11 человек по подозрению в терроризме

Эр-Рияд, 27 декабря. Одиннадцать человек были задержаны в столице Саудовской Аравии и ее пригородах. Всех их подозревают в террористической деятельности на территории страны.

Сообщается, что все аресты были произведены в последние несколько дней в Эр-Рияде и его окрестностях. Полиция задержала шестеро граждан Саудовской Аравии, а также троих пакистанцев и двух граждан Судана.

Пока представители правоохранительных органов Саудовской Аравии не уточнили, какие именно теракты, по их данным, готовили задержанные.