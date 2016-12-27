Настоящая любовь: пес два дня охранял на рельсах раненую подругу в Закарпатье

Киев, 27 декабря. О трогательной истории, которая произошла на днях в Закарпатской области Украины, рассказал житель Ужгорода Денис Малафеев. Он сообщил, что с железнодорожных путей возле села Цегловка были спасены две собаки.

Мужчина, который принимал участие в спасении животных, рассказал, что собаки находились на рельсах двое суток. Одна из них была ранена и не могла двигаться, а второй пес все это время находился рядом с ней и защищал ее. Когда к ним приближался поезд, он ложился рядом с подругой, а на людей, которые пытались им оказать помощь, он набрасывался. Об этом сообщает РИА Новости.

«Он грел ее двое суток, чтобы она не замерзла, и подвергал себя опасности каждый раз! Я не знаю, как это назвать: инстинкт, любовь, дружба, преданность. Знаю одно: не все люди так могут», — написал Малафеев на своей личной странице в соцсети.

Благодаря мужчине, который разместил эту запись, удалось найти хозяев собак. Он рассказал, что к счастью, животные целы и невредимы, им уже оказали всю необходимую помощь.