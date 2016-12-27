Король Саудовской Аравии пожертвует пять миллионов долларов жителям Сирии

Эр-Рияд, 26 декабря. Более пяти миллионов долларов намерен пожертвовать король Саудовской Аравии Салман бен Абдель сирийцам, пострадавшим от военных действий. Об этом сообщают СМИ Саудовской Аравии.

Монарх Саудовской Аравии объявил о начала массовой кампании по сбору средств для жителей Сирии, а также объявил, что собирается пожертвовать 5 миллионов долларов своих личных средств. Как сообщает пресс-служба королевской семьи, таким образом королевство намерено оказать помощь беженцам из Алеппо и других сирийских городов.

Также стало известно, что примерно по два миллиона долларов намерены пожертвовать наследный принц Саудовской Аравии и вице-кронпринц королевства.

Как именно средства будут потрачены на нужды пострадавших сирийцев, а также какие именно фонды и благотворительные организации будут для этого использоваться, пресс-службы королевской семьи пока не уточняет.