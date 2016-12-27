Крушение Ту-154: в Тбилиси разделили скорбь россиян

Тбилиси, 27 декабря. В день национального траура в России по погибшим в потерпевшем крушение Ту-154, жители Тбилиси разделили скорбь россиян.

«Нет таких слов, какими можно было смягчить ужас и боль утраты», — сказал на траурной акции, состоявшейся накануне у стен здания секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии Николай Свентицкий, генеральный директор тбилисского грибоедовского театра и руководитель «Русского клуба».

Николай Свентицкий, как уточняют РИА Новости, выступил организатором скорбной акции, в которой приняли участие около 50 человек.