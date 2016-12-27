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Полиция Мытищ задержала женщину, вытолкнувшую своего ребенка из окна 15-го этажа
Происшествия

Полиция Мытищ задержала женщину, вытолкнувшую своего ребенка из окна 15-го этажа

Сегодня 0:31
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Полиция Мытищ задержала женщину, вытолкнувшую своего ребенка из окна 15-го этажа

Москва, 27 декабря. Подмосковные правоохранители задержали женщину, которая выбросила из окна своего семилетнего ребенка. Об этом сообщает следственное управление СКР по Московской области.

Как сообщается, инцидент произошел 26 декабря. 34-летняя жительница Калужской области, проживающая в Мытищах, вытолкнула своего ребенка из окна пятнадцатого этажа. Как сообщается, ребенок скончался от полученных травм.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело. Сейчас с подозреваемой проводят необходимые следственные действия. Ожидается, что в ближайшее время она будет заключена под стражу.

 

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Антон Зарубин
#мытищи
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