Киссинджер представил Трампу свой план восстановления отношений с Россией

Вашингтон, 27 декабря. Разработкой плана по нормализации отношения с Россией для Дональда Трампа займется Генри Киссинджер, занимавший пост госсекретаря США в 70-е годы. Об этом пишет немецкая пресса.

По сообщениям немецкой прессы, Трамп, предположительно, намерен снять санкции с России, опираясь на советы Киссинджера. Кроме того, как пишет издание Bild, у Трампа есть план по восстановлению отношений с Россией. Он заключается в том, что Россия дает гарантии безопасности Восточной Украины, а Запад прекращает осуждение присоединения Крыма к РФ. Отмечается, что хотя США по-прежнему не будут признавать Крым территорией России, этот вопрос не будет мешать российско-американским отношениям.

Также Киссинджер рекомендует Трампу сблизиться с Россией на фоне похолодания отношений с Китаем.