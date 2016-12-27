Американские аналитики пророчат России успех в 2017 году

Вашингтон, 27 декабря. Аналитики американского частного разведцентра Stratfor считают, что в 2017 году Россия может изменить баланс сил в Евразии в свою пользу.

Аналитики Stratfor опубликовали статью, в которой утверждается, что влияние ЕС на страны постсоветского пространства в 2017 году уменьшится, что позволит Белоруссии, Армении, Казахстану, Таджикистану и Киргизии активнее сотрудничать с Москвой. Тем более, что странам ЕС явно будет не до них — Европейскому Союзу возможно, предстоит сосредоточиться на угрозе раскола в своих рядах, поскольку все выше шансы на победу на предстоящих выборах во Франции, ФРГ, Нидерландах у политических сил, оппозиционных нынешнему руководству Европы.

Все это, как считает Stratfor, даст шанс России добиться своих целей, прежде всего — снятия экономических санкций.