Командир разбившегося Ту-154, возможно, пытался посадить самолет на воду

Москва, 26 декабря. Пилот потерпевшего крушение у берегов Сочи самолета Ту-154, предположительно, хотел совершить посадку на воду. Об этом свидетельствует характер разрушения хвостовой части машины, сообщает источник в силовых структурах.

Как сообщается, водолазам удалось обнаружить фрагменты самолета от крыльев до хвостовой части. Эксперты предположили, что пилоты пытались посадить самолет на воду, сообщает ТАСС.

Напомним, что самолет Ту-154, принадлежащий ВКС РФ, потерпел крушение вскоре после взлета из Сочи. Машина упала в Черное море недалеко от берега. На борту находились 92 человек, в том числе – ансамбль Александрова, а также глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.