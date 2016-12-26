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МГБ ЛНР возбудило уголовное дело в отношении блогера-экстремиста
Новороссия

МГБ ЛНР возбудило уголовное дело в отношении блогера-экстремиста

Вчера 23:38
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МГБ ЛНР возбудило уголовное дело в отношении блогера-экстремиста

Луганск, 26 декабря. В Луганской народной республике возбуждено уголовное дело против блогера Эдуарда Неделяева. Как сообщает пресс-служба МГБ ЛНР, задержанного обвиняют в распространении экстремистских материалов в интернете.

Неделяев был задержан 29 ноября, его обвинили в распространении в Сети экстремистских материалов. Кроме того, следователи обнаружили, что у него существовали тесные связи с представителями украинских спецслужб и батальоном «Айдар». Сейчас в отношении блогера возбуждены уголовные дела  по статье «шпионаж» и «возбуждение ненависти». Кроме того, пресс-служба МГБ сообщила об обнаружении пособника задержанного.

 

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Антон Зарубин
#лнр
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