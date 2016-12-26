Сирия: в Латакии и Хомсе бои остановлены еще в двух населенных пунктах

Дамаск, 26 декабря. Еще два соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий удалось подписать в результате переговоров с участием российского центра по примирению враждующих сторон в САР.

В провинциях Латакия и Хомс два населенных пункта присоединились к соглашению, которое ранее уже подписали 1075 городов и поселений в Сирии.

Не прекращаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами вооруженных формирований в населенном пункте Муаддамиет-Эш-Ших в провинции Дамаск и отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Хама, Алеппо и Эль-Кунейтра.

Пока количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности условиям прекращения боевых действий, не изменилось — их по-прежнему 94, сообщает российский центр по примирению враждующих сторон в САР.